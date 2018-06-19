Как на стадионе: поп-идол Египта спел для арабских болельщиков в Петербурге

В Петербург на матч ЧМ Россия — Египет поддержать «фараонов» прилетели не только сотни болельщиков, но и звезды Ближнего Востока.
На мундиаль египтяне пробились впервые за 28 лет. Пропустить такое — значит навлечь на себя гнев богов.
На прохладные берега Невы прилетел даже Мухаммед Хамаки — автор гимна Кубка Африки по волейболу. Бесспорный поп-идол, его клипы набирают в Интернете миллионы просмотров, а три тысячи билетов на этот питерский концерт вдали от пирамид были проданы еще на родине.
За 20 лет знойный египтянин выпустил более сотни треков, и в Петербурге платиновую экзотику с жаркого Востока встречают, как и полагается, горячо.
Тезка главной звезды египетского футбола Мухаммеда Салаха не мог не поддержать «фараонов» и сам переоделся в футболку с символичной десяткой на спине.
Хамаки, певец (Египет): «Этот концерт — просто фантастика! Ни секунды не пожалел, что приехал! Первый раз в жизни здесь. Мировой кубок — великое событие. С 1990 года мы не играли в финальной части чемпионата. И в тот же день, когда наша сборная в матче с Угандой добыла путевку в Россию, я сразу решил, что приеду сюда, чтобы поддержать команду. Я верю, что мы победим. Знаю, вам это не очень приятно слышать, но это игра».
Но пока до поединка считаные часы, у потомков Рамзэса и Аменхотепа еще есть время для фото на фоне сфинксов. Благо, их в Петербурге целая сборная — около 30. И уже после матча африканская торсида отметит второй матч своей сборной на чемпионате мира уникальным диджейским сетом от еще одной египетской звезды. А, возможно, и первую за несколько десятилетий победу. Ведь если верить болельщикам, некоторые знают наперед не только результат матча, но даже итоговый счет.
Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов узнал все секреты арабской футбольной поддержки.
На прохладные берега Невы прилетел даже Мухаммед Хамаки — автор гимна Кубка Африки по волейболу. Бесспорный поп-идол, его клипы набирают в Интернете миллионы просмотров, а три тысячи билетов на этот питерский концерт вдали от пирамид были проданы еще на родине.
За 20 лет знойный египтянин выпустил более сотни треков, и в Петербурге платиновую экзотику с жаркого Востока встречают, как и полагается, горячо.
Тезка главной звезды египетского футбола Мухаммеда Салаха не мог не поддержать «фараонов» и сам переоделся в футболку с символичной десяткой на спине.
Хамаки, певец (Египет): «Этот концерт — просто фантастика! Ни секунды не пожалел, что приехал! Первый раз в жизни здесь. Мировой кубок — великое событие. С 1990 года мы не играли в финальной части чемпионата. И в тот же день, когда наша сборная в матче с Угандой добыла путевку в Россию, я сразу решил, что приеду сюда, чтобы поддержать команду. Я верю, что мы победим. Знаю, вам это не очень приятно слышать, но это игра».
Но пока до поединка считаные часы, у потомков Рамзэса и Аменхотепа еще есть время для фото на фоне сфинксов. Благо, их в Петербурге целая сборная — около 30. И уже после матча африканская торсида отметит второй матч своей сборной на чемпионате мира уникальным диджейским сетом от еще одной египетской звезды. А, возможно, и первую за несколько десятилетий победу. Ведь если верить болельщикам, некоторые знают наперед не только результат матча, но даже итоговый счет.
Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов узнал все секреты арабской футбольной поддержки.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии