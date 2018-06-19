    Орловские чиновники вынудили 85-летнюю пенсионерку ползком добираться до магазина. Орловская область, пенсионеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОрловские чиновники вынудили 85-летнюю пенсионерку ползком добираться до магазина

    Орловские чиновники вынудили 85-летнюю пенсионерку ползком добираться до магазина

    2 комментария
    Орловские чиновники вынудили <nobr>85-летнюю</nobr> пенсионерку ползком добираться до магазина

    Орловские чиновники вынудили 85-летнюю пенсионерку ползком добираться до магазина

    Орловские чиновники вынудили <nobr>85-летнюю</nobr> пенсионерку ползком добираться до магазина

      Кто поставил на колени 85-летнюю пенсионерку из Орловской области, вопрос скорее риторический. Пока сельская администрация обещает построить переправу, Анна Гуднева вынуждена ползком добывать себе кусок хлеба. И это не громкое заявление, а проза ее жизни.

      В деревне, где живет ветеран труда, нет ни магазина, ни аптеки. Купить все необходимое можно лишь в райцентре на другом берегу. До него несколько километров в обход реки. Такой марш-бросок пожилой женщине не под силу. Поэтому раз в неделю она вынуждена ползком преодолевать реку по хлипкому деревянному мосту. Иначе боится, что на мокрых досках не удержится и утонет.

      Отказаться от трудного пути нельзя. В небольшой деревне Лукьянчиково, где живет пожилая женщина, нет продуктовой лавки. За хлебом и молоком приходится ходить в другое село. Просить о помощи некого, у нее всего одна соседка, тоже пенсионерка. А дачники приезжают нерегулярно и стараются не пользоваться хлипкой переправой.

      В очередной раз добравшись на коленях на другой берег, пенсионерка обратилась с жалобой в сельскую администрацию. Там ей пообещали, что новая и хорошая переправа будет. Только вот когда, сказать не могут. Сначала надо составить план реконструкции, потом запастись материалами. А учитывая, что в ее родной деревне официально зарегистрированы два человека, то все время находятся объекты поважнее.

      Анна Ильинична готова подождать до осени. Потому что как только похолодает и разъедутся дачники, подать руку пожилой женщине будет уже некому.

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