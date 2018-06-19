    Жителя Челябинской области заживо сожгли на улице

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    Жителя Челябинской области заживо сожгли на улице

    Жителя Челябинской области заживо сожгли на улице

    Житель Челябинской области погиб, получив обширные ожоги тела после нападения неизвестных, следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

    По информации СУ СК по Челябинской области, инцидент произошел в городе Копейск. По данным следствия, в малолюдном месте был обнаружен 25-летний местный житель с обширными ожогами тела. В лечебном учреждении мужчина от ожогов скончался, успев сообщить, что его подожгли неизвестные.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется поиск преступников.

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