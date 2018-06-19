Тысячи туристов приезжают в Калининградскую область ради посещения старой немецкой школы

В Калининградской области в дни летних каникул наблюдается небывалый наплыв посетителей в сельском музее, расположенном в здании бывшей немецкой школы. Около пяти тысяч юных экскурсантов приезжают туда ежегодно, чтобы узнать, как учились их ровесники в прошлом веке. Частный музей открыла бывший врач Инесса Наталич в память о своей матери — школьном учителе.

Идее отправиться в школу во время каникул ученики калининградского лицея поначалу совсем не обрадовались, но, как оказалось, зря. Вместо скучной экскурсии по сельскому музею — настоящее путешествие во времени и пространстве: в старую немецкую школу Вальдвинкель.



Инесса Наталич, директор музея: «Последний урок в этой школе для немецких детей был в январе 1945 года, а рядом шел бой за соседнее село».



Инесса Наталич купила полуразрушенное здание много лет назад. В память о маме, которая преподавала здесь немецкий язык. Хотела жить в нем вместе с мужем и сыновьями. Но однажды нашла на чердаке старые тетради и решила вернуть довоенную школу к жизни. Так бывший врач-эпидемиолог стала создателем, реставратором и директором частного музея и теперь рассказывает туристам, как учились дети 100 лет назад.



Дети с удивлением узнают, что учебный год раньше начинался 1 апреля, в классе за длинными партами сидели до 50 учеников разного возраста, а учитель был всего один и, как правило, мужчина. Но больше всего современных лицеистов впечатляют строжайшая дисциплина и суровость, с которой воспитывали школьников прошлого столетия.



Все экспонаты 70-летняя Инесса Наталич собирала по крупицам много лет. Личные вещи бывших немецких учеников, которые они привозили сами, в подарок, узнав о сохранившейся школе-музее. Воспоминания, фотографии и предметы быта советских переселенцев, в том числе учителей. И сейчас жизнь в обычной сельской глубинке кипит. Сейчас в небольшой частный музей приезжают около пяти тысяч туристов в год.



Подробности — в видеоматериале.