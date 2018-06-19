Илон Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что один из сотрудников компании занимался саботажем, а также незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию.
Как сообщает агентство Reuters, Маск разослал сотрудникам Tesla электронное письмо, в котором говорится, что один из работников занимался «масштабным саботажем» на производстве. По словам Маска, он вносил изменения в компьютерный код операционной системы, установленной на сборочных машинах и передавал конфиденциальную информацию Tesla третьей стороне.
Основатель Tesla уточнил, что подозреваемого в саботаже сотрудника уже допросили. В настоящее время компания проводит расследование, пытаясь выяснить, были ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с какой-либо компанией-конкурентом.
Илон Маск, основатель Tesla: «Полный масштаб его действий пока не ясен, но то, в чем он к настоящему моменту сознался, звучит довольно плохо».
По словам Маска, данный сотрудник заявил, что его долго не повышали в должности. Он был недоволен эти фактом, поэтому решился на такой шаг.
Основатель Tesla уточнил, что подозреваемого в саботаже сотрудника уже допросили. В настоящее время компания проводит расследование, пытаясь выяснить, были ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с какой-либо компанией-конкурентом.
Илон Маск, основатель Tesla: «Полный масштаб его действий пока не ясен, но то, в чем он к настоящему моменту сознался, звучит довольно плохо».
По словам Маска, данный сотрудник заявил, что его долго не повышали в должности. Он был недоволен эти фактом, поэтому решился на такой шаг.
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