В США военным разрешили проводить превентивные хакерские атаки

Администрация президента США, решив, что лучшая защита — это нападение, пошла на беспрецедентный шаг и разрешила киберкомандованию США проводить так называемые превентивные хакерские атаки на компьютерные сети любых государств мира.

Новая стратегия Пентагона, как выяснилось, принята еще весной, публично не обсуждалась, и даже The New York Times, раскрывшая этот разворот американских военных, не приводит в статье каких-то особых деталей, только общие утверждения.



Из материала The New York Times: «До сих пор киберкомандование, как правило, занимало оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам, когда хакеры пытались вторгнуться в американские сети. Но весной, когда Пентагон расширил полномочия командования, он позволил совершать почти ежедневные рейды по зарубежным сетям».



США усиливают свое присутствие в киберпространстве все последние годы. Направление этому движению задают определенные импульсы. Когда выяснилось, что Китай, например, украл чертежи американского самолета F35, Штаты ориентировались на защиту внутренних сетей. Кажется, теперь в США решили, что лучшая защита — нападение. Пока вроде бы речь идет о неких играх с противником, но куда они могут завести?



Алексей Подберёзкин, руководитель центра военно-политических исследований МГИМО: «Киберкомандование оперирует на новом театре военных действий, которое так и получило название — киберпространство. То есть раньше были суша, воздушное пространство, море, теперь есть еще и киберпространство. И любые военные действия на этом театре военных действий рассматриваются как военные действия».



Вероятные противники официально не названы, но эксперты предполагают, что среди них могут быть Россия, Китай, Иран, Северная Корея. Новая стратегия позволяет вести американцам постоянные разрушительные действия в зарубежных компьютерных сетях.