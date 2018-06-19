Массовый отказ от прививок в Европе привел к распространению кори

Переполох вызвали у россиян сегодняшние заявления Роспотребнадзора. В ведомстве бьют тревогу: случаи вспышки кори зафиксированы болtе чем в половине европейских государств. И это в самый разгар отпускного сезона.

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Заболевших по всему свету уже несколько десятков тысяч. Причем один из самых крупных очагов инфекции — в соседней Украине, там зараженными оказались 20 тысяч человек, больше половины из них дети. И самое страшное — есть жертвы: 11 заболевших умерли от осложнений.



В Старом Свете инфекция замечена в 28 странах. А еще в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Мексике, Перу, Канаде и даже США. Медики утверждают: об эпидемии речь пока не идет, но ситуация стремительно ухудшается, и все из-за массового отказа от прививок.



Никаких специальных средств для лечения кори нет, но вакцинация поможет избежать заболевания. Румыния — главный рассадник болезни по всей Европе. Каждую неделю — 200 заболевших.



Александру Рафила, заведующий лабораторией Национального института инфекционных болезней в Бухаресте: «Мы регистрируем общее число заболевших — около 13 500, что самое страшное — из них 55 смертей. К сожалению, людей всегда тянет на сенсации. И противники вакцинации в качестве своих аргументов ссылаются на статьи в СМИ, которые не имеют под собой ни научного, ни медицинского подтверждения».



И еще как ссылаются. Оливия Стир, знаменитый в Румынии журналист, со всех экранов трубит о вреде обязательной вакцинации. Вряд ли ее слышат в Польше, но там и своих «антипрививочников» хватает, раз на марш против вакцин вышли тысячи человек. И это несмотря на то, как лихорадит соседнюю Украину.



Если в 2016 году в Незалежной было зарегистрировано 78 случаев заболевания корью, то в 2017-м — 4 782, в 60 раз больше. А за половину 2018-го — 20 553 случая. Это уже не эпидемия. Это уже кошмар.



Подробности — в видеоматериале.