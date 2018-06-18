В Краснодаре юноша украл продукты из магазина, отвлекая продавцов танцем: видео

Юноша в Краснодаре в танце совершил магазинную кражу. Его эффектное преступление попало в объектив камеры наблюдения.
Странное поведение молодого человека помогло ему незаметно похитить товары из продуктового магазина в Краснодаре. Как сообщает «Блокнот», необычная кража произошла в магазине «Волжанка» на Старокубанской улице.
Юноша начал танцевать возле полок, незаметно хватая товары с прилавков и засовывая себе под майку. Вначале он стащил колбасу, а затем продолжил свой танец в алкогольном отделе, где украл бутылку. Не учел находчивый преступник только того, что его действия снимала камера видеонаблюдения.
Юноша начал танцевать возле полок, незаметно хватая товары с прилавков и засовывая себе под майку. Вначале он стащил колбасу, а затем продолжил свой танец в алкогольном отделе, где украл бутылку. Не учел находчивый преступник только того, что его действия снимала камера видеонаблюдения.
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