Роли Ахмеда Закаева: как террорист превратился в «политического диссидента»

В эти дни на Ставрополье вспоминают жертв теракта в Будённовске. В июне
1995-го отряд террористов во главе с Шамилем Басаевым захватил в заложники более 1500 жителей города.
Страшные события разворачивались на глазах всей страны, свидетелями трагедии стали и журналисты НТВ. Кадры из Будённовска можно увидеть на нашем сайте и страницах в соцсетях — в выпусках специального проекта к 25-летию телекомпании.
Организаторов теракта, включая Басаева и его покровителей, спустя годы настигло возмездие. Из бывшего руководства так называемой Ичкерии, участвовавшего в переговорах с Москвой, остался в живых и избежал наказания за терроризм лишь один человек — Ахмед Закаев, получивший убежище в Великобритании. Но едва ли кто-то может позавидовать его судьбе.
19 июня 1995 года. Захват чеченскими боевиками роддома в Будённовске. 129 человек убиты, более 400 ранены. Плачущие женщины и ощущение полной безнадежности. Именно тогда в прессе в первый раз упоминают некоего Ахмеда Закаева, бывшего актера Грозненского драмтеатра, а теперь члена ичкерийского правительства. Он вернулся из Москвы в Чечню, надел на голову черный платок с арабской вязью и стал играть новую для себя роль.
Вообще-то, за свою жизнь Закаев сыграл множество ролей. Он был министром культуры, вице-премьером, переговорщиком и, как десятки других чеченцев, «командующим каким-нибудь фронтом» и «бригадным генералом».
Этот чеченский актер настолько «вжился в роль», что стал отдавать приказы о расстреле пленных российских солдат, да и сам иногда стрелял по пленникам. Одному из них Закаев лично отстрелил пальцы на руках.
Свидетель по делу Закаева: «Закаев достал свой пистолет, руку к стенке поставил и выстрелил в мизинец. Вторую руку подставляет и стреляет. Потом старались по пальцам бить, и так пять дней без остановок».
В январе 1996-го по приказу Закаева были похищены двое священников — настоятели православного храма в Грозном. Их потом били и пытали, заставляя принять ислам.
Дук-Ваха Дашуев, личный телохранитель Ахмеда Закаева: «По приказу Ахмеда Закаева они похитили их в Урус-Мартане. Переоделись в милицейскую форму, подъехали на уазике и забрали их. Потом в Бамут отправили».
Позже, сначала в Дании, а потом и в Англии показания этих свидетелей сочли неубедительными. Великобритания предоставила Закаеву статус беженца. Он снова сменил амплуа и стал играть новую роль — респектабельного политического диссидента, живущего на чужие деньги и ведущего борьбу с московским режимом. Актриса Ванесса Редгрейв в этом спектакле в роли второго плана — покровитель бородатого чеченца. Все его преступления, контакты с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ террористической организацией — ред.), призывы к террору оказались на Западе меньшим злом.
Анатолий Куликов, экс-глава МВД РФ: «Закаев проводит там эту деятельность на Западе. Ну задайте вопрос, что он, за счет своей актерской деятельности там деньги получает? Нет, конечно. Значит, кто-то его подпитывает. Я не знаю, кто его подпитывает, но я догадываюсь и предполагаю, что это не благотворительный фонд».
В 2001 году Россия объявила Закаева в международный розыск. А к 2018-му он, по сути, остался последним из тех самых чеченских террористов, кто не был убит или не сидит в тюрьме.
Михаил Чернов, политолог: «Не знаю, насколько он успешен и доволен жизнью. Судя по его видеороликам, это совсем не так. Если кто-то сейчас его хочет использовать, то я могу ему только посочувствовать в этом случае. Потому что это просто опасно».
С другой стороны, никто не знает, какая роль для Ахмеда Закаева станет последней.
Организаторов теракта, включая Басаева и его покровителей, спустя годы настигло возмездие. Из бывшего руководства так называемой Ичкерии, участвовавшего в переговорах с Москвой, остался в живых и избежал наказания за терроризм лишь один человек — Ахмед Закаев, получивший убежище в Великобритании. Но едва ли кто-то может позавидовать его судьбе.
19 июня 1995 года. Захват чеченскими боевиками роддома в Будённовске. 129 человек убиты, более 400 ранены. Плачущие женщины и ощущение полной безнадежности. Именно тогда в прессе в первый раз упоминают некоего Ахмеда Закаева, бывшего актера Грозненского драмтеатра, а теперь члена ичкерийского правительства. Он вернулся из Москвы в Чечню, надел на голову черный платок с арабской вязью и стал играть новую для себя роль.
Вообще-то, за свою жизнь Закаев сыграл множество ролей. Он был министром культуры, вице-премьером, переговорщиком и, как десятки других чеченцев, «командующим каким-нибудь фронтом» и «бригадным генералом».
Этот чеченский актер настолько «вжился в роль», что стал отдавать приказы о расстреле пленных российских солдат, да и сам иногда стрелял по пленникам. Одному из них Закаев лично отстрелил пальцы на руках.
Свидетель по делу Закаева: «Закаев достал свой пистолет, руку к стенке поставил и выстрелил в мизинец. Вторую руку подставляет и стреляет. Потом старались по пальцам бить, и так пять дней без остановок».
В январе 1996-го по приказу Закаева были похищены двое священников — настоятели православного храма в Грозном. Их потом били и пытали, заставляя принять ислам.
Дук-Ваха Дашуев, личный телохранитель Ахмеда Закаева: «По приказу Ахмеда Закаева они похитили их в Урус-Мартане. Переоделись в милицейскую форму, подъехали на уазике и забрали их. Потом в Бамут отправили».
Позже, сначала в Дании, а потом и в Англии показания этих свидетелей сочли неубедительными. Великобритания предоставила Закаеву статус беженца. Он снова сменил амплуа и стал играть новую роль — респектабельного политического диссидента, живущего на чужие деньги и ведущего борьбу с московским режимом. Актриса Ванесса Редгрейв в этом спектакле в роли второго плана — покровитель бородатого чеченца. Все его преступления, контакты с «Аль-Каидой» (запрещенной в РФ террористической организацией — ред.), призывы к террору оказались на Западе меньшим злом.
Анатолий Куликов, экс-глава МВД РФ: «Закаев проводит там эту деятельность на Западе. Ну задайте вопрос, что он, за счет своей актерской деятельности там деньги получает? Нет, конечно. Значит, кто-то его подпитывает. Я не знаю, кто его подпитывает, но я догадываюсь и предполагаю, что это не благотворительный фонд».
В 2001 году Россия объявила Закаева в международный розыск. А к 2018-му он, по сути, остался последним из тех самых чеченских террористов, кто не был убит или не сидит в тюрьме.
Михаил Чернов, политолог: «Не знаю, насколько он успешен и доволен жизнью. Судя по его видеороликам, это совсем не так. Если кто-то сейчас его хочет использовать, то я могу ему только посочувствовать в этом случае. Потому что это просто опасно».
С другой стороны, никто не знает, какая роль для Ахмеда Закаева станет последней.
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