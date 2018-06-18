    Иосиф Кобзон госпитализирован в онкоцентр

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков
    Иосиф Кобзон госпитализирован в онкоцентр

    Иосиф Кобзон госпитализирован в онкоцентр

    Иосиф Кобзон госпитализирован в онкоцентр
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Одиноков

    • Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. По данным СМИ, он сам обратился в столичный онкоцентр с жалобами на здоровье. Сообщается, что эстрадный певец занял палату в отделении хирургии.

    Помощница Кобзона в Гсодуме Варвара Виноградова заявила РБК, что нет никаких оснований беспокоится за его жизнь. Другой помощник депутата пояснил, что госпитализация не была экстренной, а речь идет о плановом обследовании.

    Напомним, в 2005 году у Кобзона было выявлено онкологическое заболевание. Он перенес две операции, а с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.

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