Иосиф Кобзон госпитализирован в онкоцентр

Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон попал в больницу. По данным СМИ, он сам обратился в столичный онкоцентр с жалобами на здоровье. Сообщается, что эстрадный певец занял палату в отделении хирургии.
Помощница Кобзона в Гсодуме Варвара Виноградова заявила РБК, что нет никаких оснований беспокоится за его жизнь. Другой помощник депутата пояснил, что госпитализация не была экстренной, а речь идет о плановом обследовании.
Напомним, в 2005 году у Кобзона было выявлено онкологическое заболевание. Он перенес две операции, а с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.
Напомним, в 2005 году у Кобзона было выявлено онкологическое заболевание. Он перенес две операции, а с 2009 года находится под постоянным наблюдением специалистов.
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