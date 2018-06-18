В Ропше суд не может заставить коммунальщиков избавить дом от плесени и фекалий

В Ломоносовском районе Ленобласти жители дома в поселке Ропша мучаются из-за переполненной выгребной ямы и постоянной сырости в квартирах. Управляющая компания не реагирует ни на просьбы людей, ни на решение суда.

В поселке Ропша жители одного из домов называют себя бомжами. Дело в том, что построенное еще в 1970-х здание спроектировано таким образом, что лишено нормальной канализации.



Спецмашину для откачки выгребной ямы жильцы видят не раз в месяц как положено, а по, их словам, раз в полгода. Но к этой беде добавилась еще одна. Устраивая детскую площадку, рабочие снесли трубы, по которым хоть как-то из-под дома уходили грунтовые воды.



Почти во всех квартирах из-за сырости образовалась плесень. Мать четверых детей практически не вылезает из больниц. Вылечив одного ребенка, попадает туда с другим.



Глава управляющей компании, которая содержит дом, говорит, что претензии к нему не уместны. Во всем виноваты строители: они возвели дом, где бьют подземные ключи, а снос водоотведения — это уже идея чиновников. Но в данном случае и к нему есть самый главный вопрос. Почему машина для очистки выгребных ям приезжает крайне редко?



Похожие вопросы рассматривал в прошлом году Ломоносовский районный суд. И также пришел к выводу, что компания к декабрю прошлого года обязана привести в надлежащий вид и стены, и потолки, и подвальное помещение. Но уже лето 2018 года, а затоплено и пахнет всё также. 12 семей как жили в адских условиях, так и живут.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Щербы.