В Петербурге дали реальные сроки «охотникам» за педофилами

От 4,5 до 20 лет лишения свободы получили члены группировки, которые «разводили» извращенцев на деньги.

Сегодня Городской суд Петербурга огласил приговор участникам «группировки Милонова». Депутат Государственной Думы тут не при чем. Его фамилия пострадала из-за чрезмерной популярности парламентария в кругах борцов с извращенцами.



Псевдоним Милонов, по данным СМИ, городские правоохранители дали одному из осведомителей, который сообщал в органы о педофилах.



В заранее снятой квартире несовершеннолетние члены группировки принимали мужчин, падких до детского интима, с которыми заранее устанавливали контакт в Интернете. Когда запечатленная сцена доходила до раздевания и недвусмысленных намеков, в комнату входили люди, представлявшиеся оперативниками, открытыми для коммерческих предложений.



Менее сговорчивых педофилов силой вывозили на другие квартиры, где более настойчиво убеждали ради сохранения конфиденциальности расстаться с большими суммами, машинами или даже квартирой.



Свою вину признала добрая половина членов группировки — пять человек. Однако ключевые участники, находившиеся во время следствия под стражей, называют себя невиновными. В том числе и их лидер — Роман Рудаев, а также осведомитель правоохранителей, благодаря которому нескольких педофилов действительно удалось довести до суда.



Только отказавшиеся сотрудничать и сознаваться лжеохотники на извращенцев и получили реальные сроки лишения свободы: от четырех с небольшим лет до 20 организатору сообщества Рудаеву.



Как поясняет корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, 20 лет в колонии строго режима, которые получил сегодня Роман Рудаев, — это частичное сложение двух приговоров. 17 лет, на которые его осудил сегодня Городской суд, и 12 лет по приговору, ранее озвученному в Калининском районном суде.