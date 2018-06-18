Гол с пенальти принес Швеции победу над Южной Кореей

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Встреча группы F, прошедшая на стадионе в Нижнем Новгороде, завершилась победой скандинавской команды с минимальным счетом 1:0. Единственный гол был забит на 65-й минуте с пенальти. Не промахнулся с точки центральный защитник сборной Швеции Андреас Гранквист — бывший игрок «Краснодара». Он же признан лучшим игроком матча.Решение о назначении пенальти судья принял с подачи своих видеоассистентов, изучивших повтор спорного эпизода.На матче зафиксирован рекорд посещаемости нижегородской арены. Встречу Швеции и Южной Кореи на стадионе посмотрели 42 300 зрителей. Предыдущее достижение — 42 100 человек — было зафиксировано 6 мая, в день торжественного открытия стадиона.Накануне в другом матче группы F сборная Мексики обыграла команду Германии со счетом 1:0. Таким образом, на данный момент шведы и мексиканцы делят первое место.