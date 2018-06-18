Кроссовки «Забей», матрешки и свечи: российские дизайнеры представили навеянную ЧМ коллекцию

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В лимитированных линейках — одежда, обувь, аксессуары, парфюм, сувениры. Выпустили, например, кроссовки под названием «Забей», свечи с ароматами «Алтай», «Байкал» и «Сибирь», уникальные матрешки. Не обошли стороной и традиционные русские промыслы — от павловопосадских платков до палехских шкатулок., дизайнер: «Мы в своем проекте попытались объединить абсолютно разных дизайнеров, но у которых есть общая мечта. Мы очень хотели обратить внимание международной прессы, международных гостей на наших талантливых ребят, талантливых дизайнеров. Я считаю, они достойны того, чтобы о них знали за рубежом. Эти люди в своих коллекциях пытаются показать, насколько многогранна, богата и красива наша страна».Для поддержки дизайнеров также был создан фотопроект, в котором приняли участие фигуристка Татьяна Навка, телеведущая Виктория Боня, модель Ксения Сухинова и другие российские знаменитости.