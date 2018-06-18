Омские следователи ищут мать, таскавшую травмированную дочь по полу в больнице

Следователи намерены побеседовать с посетительницей травмпункта в Омске, чьи методы воспитания ребенка привлекли внимание пациентов. Они сняли на видео, как женщина в коридоре больницы тащила по полу маленькую дочь.

Девочка поступила с травмой ноги. Как сообщили в клинике, мать отказалась от наложения гипса и направилась домой, потащив за собой плачущего ребенка. Медики пытались догнать ее и уговорить. Вмешались даже другие посетители, однако переубедить даму не удалось.



Медики отмечают, что каждое движение девочке давалось с большим трудом и это может быть симптомом очень серьезной травмы. Они и обратились в правоохранительные органы с просьбой выяснить, где живет ребенок и в каком состоянии находится.