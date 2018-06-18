    НТВ начал съемки второго сезона детектива «Консультант»

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    НТВ начал съемки второго сезона детектива «Консультант»

    НТВ начал съемки второго сезона детектива «Консультант»

    НТВ начал съемки второго сезона детектива «Консультант»

    Телеканал НТВ приступил к съемкам второго сезона психологического детектива «Консультант». Напомним, что первый сезон сериала был награжден премией АПКиТ в номинации «Лучшая сценарная работа». Награду получил российский драматург Алексей Слаповский, который продолжил работу над сериалом и написал продолжение захватывающей истории. Главные роли в картине вновь исполнят Кирилл Кяро и Максим Дрозд.

    Первый сезон проекта вышел в эфир весной 2017 года, в нем консультант-психолог из Москвы Вячеслав Широков (Кирилл Кяро) и следователь местной городской прокуратуры Олег Брагин (Максим Дрозд) расследовали громкое дело серийного убийцы, который орудовал в одном из небольших российских городов. Проект был основан на реальных событиях о преступлениях серийного убийцы Чикатило.

    В новых сериях психологического детектива Вячеславу Широкову и Олегу Брагину предстоит разгадать новую криминальную головоломку. На этот раз полюбившиеся зрителям герои выйдут на след серийного убийцы, который охотится за солисткой популярной группы Алиной Репиной и убивает девушек, похожих не нее. Широков и Брагин все еще по-разному подходят к раскрытию преступлений. Широков развивает свою теорию о психологическом портрете преступника, но в ходе следствия возникнут ситуации, в которых он засомневается в правильности своего метода, а Брагин по-прежнему действует на профессиональной интуиции матерого следователя.

    Кирилл Кяро: «Я рад, что сериал получил продолжение. Значит, первый сезон зрителям понравился. Очень радует сценарий, он стал еще интереснее, расследования сложнее, и, главное, в истории меняется эпоха — из 80-х наши герои перешли в 90-е: их жизнь и обстоятельства меняются, и эти признаки нового десятилетия в сценарии ярко выражены. Нравится, что история связана с шоу-бизнесом: наши герои будут гастролировать вместе с эстрадной группой и оказываться в разных переделках. И все это нанизывается на длинное расследование преступлений серийного маньяка, который охотится за одной певицей.

    Хочу добавить, что снимать продолжение всегда сложнее. Во-первых, будут сравнивать с первым сезоном и устоявшемся поведением персонажей, образы которых сложно менять. Но менять надо — ничто не стоит на месте. К тому же у нас новая группа и новый режиссер, что очень хорошо: вливаются свежие силы в нашу работу. Но в то же время волнительно, сработаемся ли мы, станем ли одной командой, как раньше. Надеюсь, станем. Главное, что мне сказал Алексей Иванович Слаповский (автор сценария первого и второго сезона сериала „Консультант“), что ко второму сезону надо относиться не как к продолжению, а как к абсолютно новой интересной истории. Я с ним полностью согласен».

    смотретьОн готов на все, чтобы остановить серийного убийцу. «Консультант» — премьера — сегодня в 21:35
    Он готов на все, чтобы остановить серийного убийцу. «Консультант» — премьера — сегодня в 21:35
    Съемки второго сезона пройдут в Ярославле, улицы которого превратятся в сумрачный провинциальный городок образца 1993 года.

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