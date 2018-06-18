«Легкий шок»: Плющенко с Рудковской пережили землетрясение в Японии

Российские знаменитости — олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко с женой Яной Рудковской — оказались недалеко от эпицентра землетрясения в Японии.
Музыкальный продюсер успокоила фанатов, сообщив в Instagram, что она и ее семья, приехавшая с ледовым шоу на гастроли, не пострадали.
Яна Рудковская: «Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение шесть баллов. Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку. У всех легкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!»
В Японии, напомним, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в префектуре Осака. Погибли три человека, среди них ребенок, пострадавших более 200. Было остановлено движение на железных дорогах, отменены авиарейсы. Из-за повреждений на линиях электропередачи были обесточены более 170 тысяч домов.
Очевидцы рассказывают, что качались люстры и предметы мебели, в одном из домов возник пожар, на дорогах образовались трещины и воронки, кое-где из-под земли были фонтаны воды. Японское правительство создало чрезвычайный штаб по ликвидации последствий землетрясения. В российском генконсульстве в Осаке сообщили, что данных о наших согражданах, которые могли бы пострадать от стихии, пока не поступало.
Яна Рудковская: «Дорогие, спасибо за переживания, с нами все хорошо, мы сегодня испытали на себе землетрясение шесть баллов. Пока не ходят поезда, и мы из Кобе не можем попасть в Осаку. У всех легкий шок. Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землетрясение он тут пережил впервые в жизни, но живем дальше и радуемся жизни!»
Дорогие,спасибо за переживания, с нами все хорошо ,мы сегодня испытали на себе землятресение 6 баллов,осыпалась штукатурка в номере ( пока не ходят поезда и мы из Кобе не можем попасть в Осаку и у всех лёгкий шок, Женя 20 лет ездит в Японию, но такое сильное землятресение он тут пережил впервые в жизни,но живем дальше и радуемся жизни! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Вчера был эфир на главном японском Канале,кто просил 1 часть «Посвящения Майкла Джексона» Александра Плющенко @gnomgnomych на #fantasyonice2018 💪🏻 🇯🇵🇷🇺
В Японии, напомним, произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в префектуре Осака. Погибли три человека, среди них ребенок, пострадавших более 200. Было остановлено движение на железных дорогах, отменены авиарейсы. Из-за повреждений на линиях электропередачи были обесточены более 170 тысяч домов.
Очевидцы рассказывают, что качались люстры и предметы мебели, в одном из домов возник пожар, на дорогах образовались трещины и воронки, кое-где из-под земли были фонтаны воды. Японское правительство создало чрезвычайный штаб по ликвидации последствий землетрясения. В российском генконсульстве в Осаке сообщили, что данных о наших согражданах, которые могли бы пострадать от стихии, пока не поступало.
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