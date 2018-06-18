В Карелии любитель селфи из Ленобласти упал в водопад

Турист из Ленинградской области решил сделать селфи на фоне водопада Кивач в Карелии и упал в воду.
Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из города Кировск Ленинградской области турист пытался сделать эффектный снимок, перелез через ограждение и сорвался в воду. По предварительным данным Карельской поисково-спасательной службы, мужчина утонул. Поиски туриста ведутся на реке Суна.
Директор заповедника «Кивач» Сергей Кожевников подтвердил эту информацию. «Турист перелез через ограждение. По словам очевидцев, он делал селфи», — сказал Кожевников в интервью агентству ТАСС.
Директор заповедника «Кивач» Сергей Кожевников подтвердил эту информацию. «Турист перелез через ограждение. По словам очевидцев, он делал селфи», — сказал Кожевников в интервью агентству ТАСС.
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