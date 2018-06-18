Московская пенсионерка получила ожог 52% тела, пытаясь прикурить

На севере столицы пожилая женщина получила тяжелые ожоги после того, как на ней загорелась одежда от прикуренной сигареты.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, поздним вечером 17 июня в столичную больницу из квартиры в Песчаном переулке доставили 70-летнюю москвичку. У женщины диагностировали ожоги I, II и III степеней лица, шеи, туловища, рук и ног, а также ожоговый шок.
Из сообщения источника: «Сын и муж пострадавшей пояснили, что пенсионерка находилась в соседней комнате и курила сигареты. Женщина подтвердила их слова, сообщив, что на ней от сигареты загорелась одежда. На данный момент гражданка находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее обожжено 52% поверхности тела».
По данному факту проводится проверка. С места происшествия правоохранители изъяли зажигалку и фрагмент опаленной одежды.
Из сообщения источника: «Сын и муж пострадавшей пояснили, что пенсионерка находилась в соседней комнате и курила сигареты. Женщина подтвердила их слова, сообщив, что на ней от сигареты загорелась одежда. На данный момент гражданка находится в реанимации в тяжелом состоянии, у нее обожжено 52% поверхности тела».
По данному факту проводится проверка. С места происшествия правоохранители изъяли зажигалку и фрагмент опаленной одежды.
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