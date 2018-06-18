Сухогруз сел на мель в Финском заливе

Теплоход-сухогруз, который направлялся из Петербурга в Польшу, сел на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива.
По данным Северно-Западной транспортной прокуратуры, судно типа Сормовский 3052 получило пробоину в носовой части. Повреждены два балластных отсека, а также отсек подруливающего устройства. По словам источника ТАСС, ЧП с судном произошло около семи утра и не повлияло на судоходство в данной акватории.
На борту находятся 11 человек. Угрозы для жизни и здоровья экипажа нет. Судно, которое принадлежит Северо-Западному пароходству, перевозило груз минеральных удобрений — порядка 3000 тонн. Прокуратура проводит проверку.
На борту находятся 11 человек. Угрозы для жизни и здоровья экипажа нет. Судно, которое принадлежит Северо-Западному пароходству, перевозило груз минеральных удобрений — порядка 3000 тонн. Прокуратура проводит проверку.
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