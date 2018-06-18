    Ракетные катера Тихоокеанского флота поразили учебную цель на расстоянии 120 км. армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакетные катера Тихоокеанского флота поразили учебную цель на расстоянии 120 км

    Ракетные катера Тихоокеанского флота поразили учебную цель на расстоянии 120 км

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    Ракетные катера Тихоокеанского флота поразили учебную цель на расстоянии 120 км

    Ракетные катера Тихоокеанского флота поразили учебную цель на расстоянии 120 км

      В Японском море ракетные катера Тихоокеанского флота провели групповую стрельбу крылатыми ракетами «Москит».

      Два последовательных залпа успешно поразили морской объект на расстоянии 120 километров.

      Эти стрельбы стали итогом сбор-похода разнородных сил тихоокеанцев. В течение десяти дней около 50 боевых кораблей, катеров и подводных крейсеров проводили тактические учения в акваториях Охотского и Японского морей. Отрабатывали борьбу с минными заграждениями, искали и уничтожали подлодку условного противника, из корабельных реактивных систем залпового огня подавляли наземные цели.

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