Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 91

Число пострадавших в результате сильного землетрясения, произошедшего на западе Японии, достигло 91. Три человека погибли.
Травмы разной степени получили жители четырех префектур, в том числе в Осаке и Киото, передает агентство Kyodo.
Погибшими на данный момент считаются три человека. Среди них девятилетняя девочка.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.
Погибшими на данный момент считаются три человека. Среди них девятилетняя девочка.
Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.
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