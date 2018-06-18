    Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 91

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    Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 91

    Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 91

    Число пострадавших в результате сильного землетрясения, произошедшего на западе Японии, достигло 91. Три человека погибли.

    Травмы разной степени получили жители четырех префектур, в том числе в Осаке и Киото, передает агентство Kyodo.

    Погибшими на данный момент считаются три человека. Среди них девятилетняя девочка.

    Ранее сообщалось, что из-за землетрясения было нарушено транспортное сообщение, в том числе отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. Кроме того, порядка 170 тысяч домов и квартир остались без электричества.

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