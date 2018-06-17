Фура с зерном опрокинулась в результате ДТП под Самарой

Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на трассе Самара — Уфа в районе поселка Сергиевск Самарской области.

По информации местных СМИ, автомобиль ВАЗ-2110 столкнулся с фурой, перевозившей зерно. В результате аварии грузовик перевернулся.



Все находившееся в кузове зерно рассыпалось вдоль дороги. Видео с места ДТП было опубликовано в соцсетях.



По предварительной информации, водители обоих транспортных средств получили легкие ушибы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.