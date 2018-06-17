Автомобиль сбил 19 велогонщиков в Бельгии

ДТП с участием почти двух десятков велогонщиков произошло на провинциальном чемпионате Федерации велоспорта Бельгии в коммуне Кольфонтен.
В общей сложности в результате столкновения с автомобилем пострадали 19 велогонщиков. В частности, три спортсмена из Фландрии (северной области Бельгии), Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще у четверых велосипедистов — сотрясение мозга, передает ТАСС.
По данным местных СМИ, водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, неожиданно повернул перед группой приближающихся велогонщиков.
Бургомистр Кольфонтена Лучиано д’Антонио выразил уверенность, что авария была случайностью. Он намерен посетить пострадавших в больницах.
INFO DIRECT : Une voiture fonce dans une course cycliste à Wasmes: 19 blessés. Plusieurs coureurs cyclistes ont été blessés dimanche après-midi alors qu’ils disputaient une course à Wasmes (Colfontaine, Hainaut). Une voiture aurait… https://t.co/f9An9XIpVr pic.twitter.com/cd7FEZ9cXX— Soutienauxforcesdelordre (@Forcesdelordre) 17 июня 2018 г.
По данным местных СМИ, водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, неожиданно повернул перед группой приближающихся велогонщиков.
Бургомистр Кольфонтена Лучиано д’Антонио выразил уверенность, что авария была случайностью. Он намерен посетить пострадавших в больницах.
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