    Автомобиль сбил 19 велогонщиков в Бельгии

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    Автомобиль сбил 19 велогонщиков в Бельгии

    Автомобиль сбил 19 велогонщиков в Бельгии

    ДТП с участием почти двух десятков велогонщиков произошло на провинциальном чемпионате Федерации велоспорта Бельгии в коммуне Кольфонтен.

    В общей сложности в результате столкновения с автомобилем пострадали 19 велогонщиков. В частности, три спортсмена из Фландрии (северной области Бельгии), Нидерландов и Германии получили открытые переломы, еще у четверых велосипедистов — сотрясение мозга, передает ТАСС.




    По данным местных СМИ, водитель автомобиля, в салоне которого находились трое детей, неожиданно повернул перед группой приближающихся велогонщиков.

    Бургомистр Кольфонтена Лучиано д’Антонио выразил уверенность, что авария была случайностью. Он намерен посетить пострадавших в больницах.

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