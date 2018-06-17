Сербы обыграли сборную Коста-Рики в матче группового этапа ЧМ

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Сербия обыграла Коста-Рику с минимальным счетом. Единственный гол забил в начале второго тайма со штрафного капитан сербской сборной Александр Коларов. Матч собрал на трибунах стадиона «Самара Арена» более 41 тысячи зрителей.Встреча не обошлась без неприятных инцидентов. Полузащитник сербов Неманья Матич упустил мяч, который подхватил один из тренеров противника. Сербский футболист агрессивно выхватил его, после этого вспыхнула короткая потасовка, которую удалось пресечь судьям. Никаких санкций для игроков не последовало.Следующий матч сербы сыграют с командой Швейцарии в Калининграде, а сборная Коста-Рики встретится в Петербурге с Бразилией. Обе игры пройдут 22 июня.