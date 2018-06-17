Далай-лама раскрыл секрет счастья

Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а «покой ума», достичь которого помогут сострадание и альтруизм, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.

Далай-лама: «Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду — и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум».



По его словам, «гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание».



Далай-лама: «Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше».



Он подверг критике современную культуру и систему образования за то, что они преимущественно «вращаются вокруг материалистических ценностей».



Далай-лама: «Поэтому в наших сердцах так много зависти, соревновательности, ревности. Из-за материалистического настроя мы устремляемся к таким целям и создаем такие причины, которые повлекут за собой в итоге страдание, а не счастье. Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой. И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе».



По его словам, все традиционные религии «несут это послание — любви, сострадания и терпения». И духовный лидер буддистов советует каждому следовать религиозной традиции предков, уважая другие вероисповедания.