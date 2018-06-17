«Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в Су-30СМ

Премьер Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook фотографию из кабины
Су-30СМ.
Под снимком, которым он поделился в Сети, Пашинян написал, что считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире. Фотография, на которой глава правительства Армении находится кабине самолета, была сделана в военном аэропорту Эребуни.
Никол Пашинян: «Су-30СМ — один из лучших истребителей мира. Уже нахожусь в Ереване».
Накануне премьер-министр Армении находился с рабочим визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
Никол Пашинян: «Су-30СМ — один из лучших истребителей мира. Уже нахожусь в Ереване».
Накануне премьер-министр Армении находился с рабочим визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.
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