«Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в Су-30СМ

Премьер Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook фотографию из кабины Су-30СМ .

327 авиация

Армения

самолеты

Под снимком, которым он поделился в Сети, Пашинян написал, что считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире. Фотография, на которой глава правительства Армении находится кабине самолета, была сделана в военном аэропорту Эребуни.



Никол Пашинян: «Су-30СМ — один из лучших истребителей мира. Уже нахожусь в Ереване».



Накануне премьер-министр Армении находился с рабочим визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

