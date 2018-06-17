    «Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в Су-30СМ

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    • Фото: Nikol Pashinyan /facebook.com
    «Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в <nobr>Су-30СМ</nobr>

    «Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в Су-30СМ

    «Один из лучших истребителей в мире»: Пашинян сфотографировался в <nobr>Су-30СМ</nobr>
  • Фото: Nikol Pashinyan /facebook.com

    • Премьер Армении Никол Пашинян разместил на своей странице в Facebook фотографию из кабины Су-30СМ.

    Под снимком, которым он поделился в Сети, Пашинян написал, что считает российский Су-30СМ одним из лучших истребителей в мире. Фотография, на которой глава правительства Армении находится кабине самолета, была сделана в военном аэропорту Эребуни.

    Никол Пашинян: «Су-30СМ — один из лучших истребителей мира. Уже нахожусь в Ереване».

    Накануне премьер-министр Армении находился с рабочим визитом в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике.

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