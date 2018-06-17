В США на выставке произошла стрельба: один человек погиб

Стрельба произошла на выставке Art All Night в американском городе Трентон, штат
Нью-Джерси.
Около 3:00 ночи по местному времени (10:00 мск) произошла перестрелка на ежегодной 24-часовой выставке Art All Night. По данным полиции, один человек погиб, точное число раненых пока не называется, передает РИА Новости.
Даррен Заппли, лейтенант полиции: «Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находятся в операционной».
Сообщается, что у полиции есть несколько подозреваемых. Причины стрельбы пока не установлены.
На выставке Art All Night в тот момент находился полицейский, который был не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл огонь в ответ. Сейчас правоохранители устанавливают, чей выстрел — полицейского или нападавшего — привел к гибели человека.
Даррен Заппли, лейтенант полиции: «Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находятся в операционной».
Сообщается, что у полиции есть несколько подозреваемых. Причины стрельбы пока не установлены.
На выставке Art All Night в тот момент находился полицейский, который был не при исполнении. Когда началась стрельба, он открыл огонь в ответ. Сейчас правоохранители устанавливают, чей выстрел — полицейского или нападавшего — привел к гибели человека.
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