Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

Рома Жуков со скандалом разводится с женой, матерью своих шестерых детей.
Уже год музыкант живет вдали от семьи в Сочи. Холостяцкая берлога Жукова — это апартаменты класса люкс в гостинице. Порядок ему наводят горничные. Но на душе у Жукова кошки скребут, ведь он так редко видит своих шестерых детей. Старшей Полине — 13 лет, самому младшему Стивену — 3 года. И все из-за жены Елены, которая, со слов Жукова, ушла в загул.
Рома Жуков: «Приходила в 10 утра, в 11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло — это все в течение года».
Последней каплей для Жукова стали измены жены. Музыканту позвонили доброжелатели и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с любовником.
Рома Жуков: «Люди звонят, в шоке. Все переписки присылают. Там же не просто позвонили, мне же прислали целую грамоту».
Жена Жукова Елена в Москве. Алкоголичка и прелюбодейка, как считает ее знаменитый муж, не спускает глаз с детей. Они в курсе предстоящего развода родителей, поэтому мать семейства при наследниках костерит музыканта на чем свет стоит.
Жена Жукова подозревает: музыканту надоела их большая шумная семья, вот он и сбежал в Сочи, где живет припеваючи и в ус не дует. А она пашет за троих, чтобы содержать детей, ведь музыкант присылает им копейки, и то их приходится выпрашивать.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
Рома Жуков: «Приходила в 10 утра, в 11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло — это все в течение года».
Последней каплей для Жукова стали измены жены. Музыканту позвонили доброжелатели и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с любовником.
Рома Жуков: «Люди звонят, в шоке. Все переписки присылают. Там же не просто позвонили, мне же прислали целую грамоту».
Жена Жукова Елена в Москве. Алкоголичка и прелюбодейка, как считает ее знаменитый муж, не спускает глаз с детей. Они в курсе предстоящего развода родителей, поэтому мать семейства при наследниках костерит музыканта на чем свет стоит.
Жена Жукова подозревает: музыканту надоела их большая шумная семья, вот он и сбежал в Сочи, где живет припеваючи и в ус не дует. А она пашет за троих, чтобы содержать детей, ведь музыкант присылает им копейки, и то их приходится выпрашивать.
Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».
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