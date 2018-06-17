    Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода. алкоголь, браки и разводы, знаменитости, скандалы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

    Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

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    Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

    Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

    Рома Жуков раскрыл новые подробности скандального развода

      Рома Жуков со скандалом разводится с женой, матерью своих шестерых детей.

      Уже год музыкант живет вдали от семьи в Сочи. Холостяцкая берлога Жукова — это апартаменты класса люкс в гостинице. Порядок ему наводят горничные. Но на душе у Жукова кошки скребут, ведь он так редко видит своих шестерых детей. Старшей Полине — 13 лет, самому младшему Стивену — 3 года. И все из-за жены Елены, которая, со слов Жукова, ушла в загул.

      Рома Жуков: «Приходила в 10 утра, в 11 пьяная, и все это ладно там раз в неделю, пускай, но каждый день пошло — это все в течение года».

      Последней каплей для Жукова стали измены жены. Музыканту позвонили доброжелатели и в красках описали, как его супруга кувыркается в постели с любовником.

      Рома Жуков: «Люди звонят, в шоке. Все переписки присылают. Там же не просто позвонили, мне же прислали целую грамоту».

      Жена Жукова Елена в Москве. Алкоголичка и прелюбодейка, как считает ее знаменитый муж, не спускает глаз с детей. Они в курсе предстоящего развода родителей, поэтому мать семейства при наследниках костерит музыканта на чем свет стоит.

      Жена Жукова подозревает: музыканту надоела их большая шумная семья, вот он и сбежал в Сочи, где живет припеваючи и в ус не дует. А она пашет за троих, чтобы содержать детей, ведь музыкант присылает им копейки, и то их приходится выпрашивать.

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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