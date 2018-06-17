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    Юрий Шатунов не приехал на похороны приемной матери

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    Юрий Шатунов не приехал на похороны приемной матери

    Юрий Шатунов не приехал на похороны приемной матери

    Юрий Шатунов не приехал на похороны приемной матери

      В Троицке простились с приемной матерью всего «Ласкового мая», заслуженным учителем Галиной Венедиктовой.

      Сказать последнее «прости» приехали почти все участники легендарной группы и, конечно, Андрей Разин.

      Андрей Разин, певец, продюсер: «Я думаю, что, если бы Галины Фёдоровны не было бы, навряд ли в Союзе мог такой проект осуществиться, как „Ласковый май“. Все ребята ее называли мама».

      Разин переживает, что не успел попрощаться с мамой «Ласкового мая», пока она была жива: пожилая женщина угасла за считаные дни.

      Андрей Разин: «И когда ее доставили уже в больницу, они быстро сделали обследование, там врач сказал: „Четыре дня!“»

      Но на прощании не оказалось Юрия Шатунова. 44-летний певец не прислал даже венок. А ведь Галина Венедиктова действительно была его второй матерью, своих детей у нее не было.

      Андрей Разин: «Она следила за их состоянием, их заработками. Она была опекуном. Их зарплаты уходили к ней на счет».

      Воспитанники приемной матери Шатунова вспоминают, что своего знаменитого сына их учительница всегда ставила им в пример.

      Шатунов потерял родную мать, когда ему было 12, отца он не знал. Сначала мальчика воспитывала тетя, а потом будущий артист попал в добрые руки Галины Венедиктовой, которая и стала его официальным опекуном, а на самом деле заменила певцу мать.

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