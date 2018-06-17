    «Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег. Билан, больницы, здоровье, знаменитости, музыка и музыканты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег

    «Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег

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    «Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег

    «Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег

    «Последняя черта»: исхудавший и задыхающийся от кашля Билан не на шутку перепугал коллег

      Дима Билан борется с серьезной болезнью. Коллеги певца переживают не зря. Мало того, что Билан исхудал, так еще и запустил бронхит. На прошлой неделе он даже не стал давать интервью — задыхался от мучительного кашля.

      На больничный Билан ушел, когда бронхит перерос в пневмонию. В обращении к поклонникам певец признался, что понадеялся на авось, в результате врачи прописали ему полный покой.

      Дима Билан, певец: «Не боимся, не пугаемся, просто я полторы недели, почти две, с бронхитом, потом с воспалением легких, живу и работаю! Очень сложно петь с воспалением легких, практически невозможно. Последняя черта, и я решил все-таки заняться этим вплотную и серьезно».

      А ведь точно такая же история приключилась с Биланом два года назад. Певец загремел на больничную койку с тяжелым бронхитом и температурой под 40. Тогда обошлось без осложнений, и Билан уверял, что следит за здоровьем и при первом чихе бежит к врачу.

      Подробнее — в материале программы «Ты не поверишь!».

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