Собчак объяснила отказ от крещения сына-«гения»

Ксения Собчак не скрывает: теперь она принадлежит к тем самым мамам, которых до недавнего времени терпеть не могла.

Собчак восхищается, как ее полуторагодовалый Платон бесстрашно ныряет под воду в бассейне. Виторган-младший с трех месяцев покоряет водную стихию, и знаменитая мать называет его не иначе как «мой сын — гений». Страницы Собчак в соцсетях пестрят фотографиями сына с незначительными, на первый взгляд, событиями из жизни ребенка.



Собчак дошла до того, что даже чужие дети не вызывают у нее агрессии, хотя раньше 36-летняя телеведущая не стеснялась в выражениях, когда дело касалось подрастающего поколения.



Ксения Собчак: «Я вообще знаю мало людей, но они есть, наверное, которые любят чужих детей. Я никогда таким человеком не была, а сейчас, имея своего ребенка, я по-другому отношусь к тем детям, которые вокруг. Не то что умиляюсь — понимаю. Плачет ребенок в самолете — я в этот момент, наоборот, думаю помочь: дать воду с фенхелем или… Я уже понимаю, из-за чего это происходит, у тебя меняется отношение».



Окружающие только диву даются: Собчак, которую все считали матерью-кукушкой, знает даже о так называемой укропной воде — средстве для младенцев от колик.



Телеведущая уверяет: ей, как и любой маме, важно, чтобы ее ребенок рос здоровым и счастливым. А в будущем — мог принимать самостоятельные решения. По этой причине Собчак и Виторган даже не стали крестить ребенка.



Ксения Собчак: «Мы даже не стали навязывать никакого религиозного мировоззрения нашему ребенку, потому что я искренне считаю, что он сам вырастет, он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко».