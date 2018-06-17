    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток. аварии на транспорте, Казахстан, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

    комментировать
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

      В Жамбылской области на юге Казахстана опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана — Алма-Ата.

      Как сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте по ЧС, инцидент произошел в 13:32 по местному времени (10:32 мск). Опрокинулись три вагона. Как сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Жамбылской области, в результате ЧП погиб подросток, трое взрослых с различными травмами госпитализированы.

      Из сообщения департамента по ЧС: «Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три из них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу».

      В социальных сетях очевидцы аварии выкладывают видео с места происшествия. На кадрах видно несколько лежащих на боку вагонов, из окон которых выбираются люди.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru