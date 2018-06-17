Пассажирский поезд сошел с рельсов в Казахстане: погиб подросток

В Жамбылской области на юге Казахстана опрокинулись вагоны пассажирского поезда №10 сообщением Астана —
Алма-Ата.
Как сообщили «Интерфаксу» в областном департаменте по ЧС, инцидент произошел в 13:32 по местному времени (10:32 мск). Опрокинулись три вагона. Как сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Жамбылской области, в результате ЧП погиб подросток, трое взрослых с различными травмами госпитализированы.
Из сообщения департамента по ЧС: «Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три из них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу».
В социальных сетях очевидцы аварии выкладывают видео с места происшествия. На кадрах видно несколько лежащих на боку вагонов, из окон которых выбираются люди.
Из сообщения департамента по ЧС: «Всего (в составе) 20 вагонов, шесть сошли с рельсов, три из них опрокинулись. На настоящий момент у нас такая информация: четыре человека пострадали, из них один подросток, он погиб, трое взрослых направлены в центральную районную больницу».
В социальных сетях очевидцы аварии выкладывают видео с места происшествия. На кадрах видно несколько лежащих на боку вагонов, из окон которых выбираются люди.
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