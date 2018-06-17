Трассу к курортам Домбай и Теберда расчистили после схода селя

Движение на федеральной автодороге к курортам Домбай и Теберда в
Карачаево-Черкесии, нарушенное накануне из-за схода селевого потока, восстановлено.
Об устранении последствий схода селя сообщили ТАСС в филиале управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в Черкесске.
Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»: «Селевые массы на двух участках автодороги Черкесск — Домбай протяженностью примерно по 150 и 100 метров практически расчистили, проезд открыт в 8:45 воскресенья. Со вчерашнего дня с этих участков убрали порядка 20 тыс. кубометров селя».
Сель сошел в результате сильного ливня между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда в Карачаевском районе республики. По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет. Ранее были опубликованы кадры с места происшествия. На записи видно, как поток грязи и воды обрушивается на дорогу и разламывает огромные деревья.
Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ»: «Селевые массы на двух участках автодороги Черкесск — Домбай протяженностью примерно по 150 и 100 метров практически расчистили, проезд открыт в 8:45 воскресенья. Со вчерашнего дня с этих участков убрали порядка 20 тыс. кубометров селя».
Сель сошел в результате сильного ливня между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда в Карачаевском районе республики. По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет. Ранее были опубликованы кадры с места происшествия. На записи видно, как поток грязи и воды обрушивается на дорогу и разламывает огромные деревья.
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