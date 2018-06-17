Юному Кириллу из Самары срочно нужны средства на спасительную пересадку костного мозга

Маленькому Кириллу из Самары срочно нужна помощь. У мальчика тяжелое хроническое заболевание, которое серьезно ослабило иммунитет. Любая инфекция может привести к трагедии. Кириллу нельзя выходить на улицу и общаться со сверстниками. Постоянный прием лекарств позволяет поддерживать организм, но не избавляет от недуга. Для выздоровления ребенку нужна пересадка костного мозга. Ее готовы провести швейцарские врачи. Но для этого необходимо собрать 16 миллионов рублей.

Кирилл страдает хроническим гранулематозом. Это редкое генетическое заболевание, которое не дает организму сопротивляться вирусам. Дети с таким диагнозом доживают только до подросткового возраста.



За свою короткую жизнь он уже перенес пять операций, сепсис, абсцессы в легких, остеомиелит. Антибиотики и противовирусные препараты мальчику дают беспрерывно. Долго так продолжаться не может.



Елена Макина, мама Кирилла: «Таблетку утром, таблетку вечером. Только так можно удержать его организм в ремиссии. Но мы не знаем, сколько это продлится».



Победить недуг Кирилл сможет только с помощью трансплантации костного мозга. Успех гарантируют лишь в одной швейцарской клинике, где болезнь исследуют очень давно. По статистике 95% маленьких пациентов этой больницы полностью излечиваются после операции.



Для проведения операции необходимо 16 миллионов рублей. Пока эти деньги семья не соберет, активный и любознательный Кирилл все время должен будет сидеть дома, чтобы ничем не заразиться. Простые детские радости для здорового с виду мальчика — только мечта.



Чтобы помочь Кириллу, отправьте СМС на номер 3116 или 3443 со словом «Artemka» и суммой пожертвования. Например: Artemka 500.