Австрия потребовала от Германии разъяснений в связи со шпионским скандалом

Руководство Австрии потребовало от Германии объяснений в связи с информацией о шпионаже немецкой разведки на территории республики.
Президент страны заявил, что подобные действия недопустимы между соседями и могут поставить под угрозу сотрудничество двух государств. По словам политика, Берлин должен подтвердить или опровергнуть появившуюся информацию и, если она окажется правдой, рассказать все об объектах шпионажа и тех данных, которые удалось собрать.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Как уже заявил президент, между дружественными странами такого быть не должно. Именно поэтому мы немедленно связались с Германией. Мы хотим знать, за кем установили слежку, когда начался шпионаж. А также хотим получить гарантии того, что наблюдение полностью прекращено, а все полученные данные уничтожены».
Ранее австрийский журнал «Профиль» сообщил, что немецкая разведка вела слежку за каналами связи правительства Австрии и некоторых международных организаций. По данным издания, под наблюдением было около двух тысяч объектов на территории страны. В немецком бундестаге уже пообещали проверить эту информацию и сообщить результаты до конца следующей недели.
Себастьян Курц, канцлер Австрии: «Как уже заявил президент, между дружественными странами такого быть не должно. Именно поэтому мы немедленно связались с Германией. Мы хотим знать, за кем установили слежку, когда начался шпионаж. А также хотим получить гарантии того, что наблюдение полностью прекращено, а все полученные данные уничтожены».
Ранее австрийский журнал «Профиль» сообщил, что немецкая разведка вела слежку за каналами связи правительства Австрии и некоторых международных организаций. По данным издания, под наблюдением было около двух тысяч объектов на территории страны. В немецком бундестаге уже пообещали проверить эту информацию и сообщить результаты до конца следующей недели.
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