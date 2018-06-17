Российские военные раздают гуманитарную помощь и лечат детей в сирийской провинции Хама

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии организовал раздачу гуманитарной помощи в населенном пункте
Эш-Шиха провинции Хама.
Артур Евсеев, представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «Сегодня российский Центр по примирению враждующих сторон проводит акцию в населенном пункте Эш-Шиха. Мы поставили сюда около 500 продуктовых наборов. В каждом из пакетов находятся консервы мясные, рис, мука».
А российские военные медики организовали прием местного населения. Как рассказал начальник отделения медицинского обеспечения группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра по примирению Павел Алимов, взрослые жители этого горного села обращались с последствиями минно-взрывных травм и огнестрельных ранений. На прием также привели большое количество детей, страдающих от простудных заболеваний. По словам врача, местные дети ослаблены из-за недостаточного питания и часто болеют.
Российские военные сообщили, что продолжат проводить гуманитарные акции и в других населенных пунктах провинции Хама, пишет ТАСС.
А российские военные медики организовали прием местного населения. Как рассказал начальник отделения медицинского обеспечения группы по формированию и доставке гуманитарных грузов Центра по примирению Павел Алимов, взрослые жители этого горного села обращались с последствиями минно-взрывных травм и огнестрельных ранений. На прием также привели большое количество детей, страдающих от простудных заболеваний. По словам врача, местные дети ослаблены из-за недостаточного питания и часто болеют.
Российские военные сообщили, что продолжат проводить гуманитарные акции и в других населенных пунктах провинции Хама, пишет ТАСС.
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