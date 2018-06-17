С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М»

Спутник
«Глонасс-М» с разгонным блоком «Фрегат» выведен на низкую околоземную орбиту.
Сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ: «В воскресенье, 17 июня, в 00:46 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки космодрома Плесецк проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с навигационным космическим аппаратом „Глонасс-М“».
Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Руководство пуском вел главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, пишет «Интерфакс».
В расчетное время — 00:56 — головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Разгонный блок должен вывести спутник на расчетную орбиту через несколько часов.
Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2018 году. Руководство пуском вел главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, пишет «Интерфакс».
В расчетное время — 00:56 — головная часть ракеты штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя. Разгонный блок должен вывести спутник на расчетную орбиту через несколько часов.
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