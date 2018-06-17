Селевой поток перекрыл дорогу на курорты Теберда и Домбай: видео

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На видеозаписи видно, как поток грязи и воды обрушивается на дорогу и размалывает огромные деревья.В МЧС сообщили, что в результате схода селевого потока на трассу в Карачаево-Черкесии никто не пострадал. Движение перекрыто.Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии: «В 17:30 поступила информация о том, что в результате сильного ливневого дождя сошел сель между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда. Перекрыто 100 метров дорожного полотна автодороги Черкесск — Домбай. В результате схода селя отрезанными остались населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет».Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ», завершить расчистку автотрассы от селя и открыть движение планируют в воскресенье.С 15 по 17 июня в Карачаево-Черкесии действует экстренное предупреждение об опасности погодных явлений в связи с возможными сильными ливнями и градом.