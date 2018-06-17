Селевой поток перекрыл дорогу на курорты Теберда и Домбай: видео

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Карачаево-Черкесии на автодорогу Черкесск — Домбай сошел сель. Поток грязи нес столетние деревья. Участок дороги перекрыт. Ведутся восстановительные работы.
В МЧС сообщили, что в результате схода селевого потока на трассу в Карачаево-Черкесии никто не пострадал. Движение перекрыто.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии: «В 17:30 поступила информация о том, что в результате сильного ливневого дождя сошел сель между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда. Перекрыто 100 метров дорожного полотна автодороги Черкесск — Домбай. В результате схода селя отрезанными остались населенные пункты Верхняя Теберда, город Теберда и поселок Домбай. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет».
Как пишет ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы ФКУ Упрдор «Кавказ», завершить расчистку автотрассы от селя и открыть движение планируют в воскресенье.
С 15 по 17 июня в Карачаево-Черкесии действует экстренное предупреждение об опасности погодных явлений в связи с возможными сильными ливнями и градом.
‼Федеральные и региональные дорожники уже завтра обеспечат проезд по трассе А-155 в Карачаево-Черкесии‼ ⠀ Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ» и управление «Карачаево-Черкесавтодор» ликвидирует последствия схода селя на трассе А-155 Черкесск — Домбай — граница с Республикой Абхазия возле поселка Нижняя Теберда Карачаево-Черкесской Республики. ⠀ На месте схода селевого потока, на 77-м и 78-м км трассы, работает бригада из восьми человек и спецтехника: грейдер, два погрузчика и два экскаватора. ⠀ По предварительным оценкам на трассу сошло около 2 тыс. кубометров грунта, однако конструктивные слои дорожной одежды не пострадали. Работы по ликвидации ЧС осложняет дождь. ⠀ Если позволит погода, федеральные дорожники смогут открыть участок для проезда уже завтра, 17 июня. Сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ» ⠀ #архыз24 #домбай #теберда #карачаевск #сель #сходселя #происшествие #дорога #горы #черкесск #кчр #карачаевочеркесия #стихия #дождь #новости #событиядня #мчс
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