    Крупный пожар в центре Петербурга локализован. МЧС, Санкт-Петербург, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрупный пожар в центре Петербурга локализован

    Крупный пожар в центре Петербурга локализован

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    • Фото: Владимир Цыс / vk.com
    Крупный пожар в центре Петербурга локализован

    Крупный пожар в центре Петербурга локализован

    Крупный пожар в центре Петербурга локализован
    • Фото: Владимир Цыс / vk.com

      • В Центральном районе Санкт-Петербурга пылает автосервис. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.

      Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения — 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован».

      В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.

      Как напоминает ТАСС, Кременчугская улица расположена в центре Санкт-Петербурга, но находится вдали от исторических и культурных объектов города.

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