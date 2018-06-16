Крупный пожар в центре Петербурга локализован

В Центральном районе
Санкт-Петербурга пылает автосервис. Площадь пожара составляет 360 квадратных метров.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу: «Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения — 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован».
В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.
Как напоминает ТАСС, Кременчугская улица расположена в центре Санкт-Петербурга, но находится вдали от исторических и культурных объектов города.
В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадавших нет.
Как напоминает ТАСС, Кременчугская улица расположена в центре Санкт-Петербурга, но находится вдали от исторических и культурных объектов города.
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