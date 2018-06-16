    На Урале педофил надругался над 10-летней девочкой и бросил тысячную купюру

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    • Фото: СУ СК России по Свердловской области
    На Урале педофил надругался над <nobr>10-летней</nobr> девочкой и бросил тысячную купюру

    На Урале педофил надругался над 10-летней девочкой и бросил тысячную купюру

    На Урале педофил надругался над <nobr>10-летней</nobr> девочкой и бросил тысячную купюру
  • Фото: СУ СК России по Свердловской области

    • В Каменске-Уральском (Свердловская область) ищут мужчину, напавшего на 10-летнюю девочку.

    Педофил атаковал ребенка накануне, 15 июня. Злоумышленник проследил за девочкой, когда она днем возвращалась домой, зашел за ней в подъезд, а потом ворвался в квартиру.

    После этого мужчина надругался над ребенком, а уходя бросил тысячную купюру, сообщает «E1.ru».

    Уже составлен фоторобот подозреваемого и установлены его приметы: на вид 35–40 лет, рост 175–180 см, худощавого телосложения, смуглый, глубоко посаженные темно-карие глаза, сильно выдающиеся надбровные дуги, густые брови, сводящиеся в районе переносицы, длинные темные волосы. Злоумышленник был одет в черную куртку, темные брюки и черные ботинки. Также у мужчины была при себе черная сумка, сообщили в управлении СК по Свердловской области.

    Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, просят обращаться по телефонам: 8(3439)32–60-59, 8(3439)34–80-90, 8(343)358–71-61 или по линии «02».

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