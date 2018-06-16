    В Китае прошел «дождь» из морских гадов: фото

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    • Фото: twoeggz.com
    В Китае прошел «дождь» из морских гадов: фото

    В Китае прошел «дождь» из морских гадов: фото

    В Китае прошел «дождь» из морских гадов: фото
  • Фото: twoeggz.com

    • В китайском городе Циндао выпали «осадки» из морских обитателей. Метеорологи объяснили это явление штормом в Жёлтом море.

    Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии свалившихся с неба осьминогов, креветок и морских звезд. Морских гадов находят на дорогах, ветровых стеклах автомобилей и линиях электропередач.

    Морские обитатели, как полагают метеорологи, стали жертвами сильного шторма в Жёлтом море. В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает Daily Mail.


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