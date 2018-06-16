В Китае прошел «дождь» из морских гадов: фото

В китайском городе Циндао выпали «осадки» из морских обитателей. Метеорологи объяснили это явление штормом в Жёлтом море.
Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии свалившихся с неба осьминогов, креветок и морских звезд. Морских гадов находят на дорогах, ветровых стеклах автомобилей и линиях электропередач.
Морские обитатели, как полагают метеорологи, стали жертвами сильного шторма в Жёлтом море. В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает Daily Mail.
Морские обитатели, как полагают метеорологи, стали жертвами сильного шторма в Жёлтом море. В подобных случаях животные могут оказаться в сотнях метров или даже километров от моря, отмечает Daily Mail.
Çin’in Qingdao bölgesinde çıkan şiddetli fırtınada gökten ahtapot, ıstakoz ve deniz yıldızı yağdı. pic.twitter.com/LiXQcLJj0p— Hilmi Kansu (@hkansu) 16 июня 2018 г.
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