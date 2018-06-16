В Венесуэле 17 человек погибли при взрыве в ночном клубе

По меньшей мере 17 человек стали жертвами взрыва гранаты со слезоточивым газом в одном из ночных клубов Каракаса в Венесуэле.
По данным издание Nacional, взрыв прогремел в ночном клубе Los Cotorros. Во время студенческой вечеринки там поспорили двое молодых людей, и один из них взорвал гранату со слезоточивым газом.
После взрыва в клубе начались давка и паника. В результате от удушья погибли 17 человек. Восемь из них были несовершеннолетними.
Остальные посетители клуба доставлены в больницы.
После взрыва в клубе начались давка и паника. В результате от удушья погибли 17 человек. Восемь из них были несовершеннолетними.
Остальные посетители клуба доставлены в больницы.
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