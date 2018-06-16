    В Венесуэле 17 человек погибли при взрыве в ночном клубе

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    • Фото: @latercera / twitter.com
    В Венесуэле 17 человек погибли при взрыве в ночном клубе

    В Венесуэле 17 человек погибли при взрыве в ночном клубе

    В Венесуэле 17 человек погибли при взрыве в ночном клубе
  • Фото: @latercera / twitter.com

    • По меньшей мере 17 человек стали жертвами взрыва гранаты со слезоточивым газом в одном из ночных клубов Каракаса в Венесуэле.

    По данным издание Nacional, взрыв прогремел в ночном клубе Los Cotorros. Во время студенческой вечеринки там поспорили двое молодых людей, и один из них взорвал гранату со слезоточивым газом.

    После взрыва в клубе начались давка и паника. В результате от удушья погибли 17 человек. Восемь из них были несовершеннолетними.

    Остальные посетители клуба доставлены в больницы.



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