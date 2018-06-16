Роспотребнадзор проверит московский ресторан с двойными ценами для иностранцев

Владельцев ресторана, которые решили нажиться на гостях чемпионата мира, ждет проверка Роспотребнадзора.
Ранее посетители обратили внимание на то, что в ресторане «Генацвале», который находится рядом со стадионом «Лужники», подают меню с «двойными» ценами. То есть в английском варианте меню блюда стоят в два раза больше, чем в русском.
В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией и уже начали «административные мероприятия». Как отмечает РБК, теперь ресторан может ждать штраф.
Между тем в администрации заведения все обвинения отрицают, утверждая, что на самом деле никакой «разницы в цене нету».
В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией и уже начали «административные мероприятия». Как отмечает РБК, теперь ресторан может ждать штраф.
Между тем в администрации заведения все обвинения отрицают, утверждая, что на самом деле никакой «разницы в цене нету».
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