    Роспотребнадзор проверит московский ресторан с двойными ценами для иностранцев

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    • Фото: Станислав Натанзон / facebook.com
    Роспотребнадзор проверит московский ресторан с двойными ценами для иностранцев

    Роспотребнадзор проверит московский ресторан с двойными ценами для иностранцев

    Роспотребнадзор проверит московский ресторан с двойными ценами для иностранцев
  • Фото: Станислав Натанзон / facebook.com

    • Владельцев ресторана, которые решили нажиться на гостях чемпионата мира, ждет проверка Роспотребнадзора.

    Ранее посетители обратили внимание на то, что в ресторане «Генацвале», который находится рядом со стадионом «Лужники», подают меню с «двойными» ценами. То есть в английском варианте меню блюда стоят в два раза больше, чем в русском.

    В Роспотребнадзоре заявили, что следят за ситуацией и уже начали «административные мероприятия». Как отмечает РБК, теперь ресторан может ждать штраф.

    Между тем в администрации заведения все обвинения отрицают, утверждая, что на самом деле никакой «разницы в цене нету».

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