    Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой шоу-бизнес. знаменитости, музыка и музыканты, туризм и путешествия, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМоре и солнце: где отдыхает отечественный и мировой шоу-бизнес

    Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой шоу-бизнес

    комментировать
    Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой <nobr>шоу-бизнес</nobr>

    Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой шоу-бизнес

    Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой <nobr>шоу-бизнес</nobr>

      Многие мечтают отдохнуть на одном курорте вместе со звездами. Есть отели и пляжи, где вполне можно встретить кумира и где цены такие, что размещение доступно простому смертному. Существуют секретные места, которые выбирает отечественный и мировой шоу-бизнес.

      На фестивале «Жара» Григорий Лепс присутствовал с семьей. Море, солнце и действительно жара. Здесь же можно встретить Николая Баскова, который любит зной, и Валерия Меладзе, который признался в любви к подмосковной природе.

      Валерий Меладзе, музыкант, заслуженный артист РФ: «В Москве еще не было такой жары, чтобы от нее нужно было спасаться. Надо к ней привыкать. От непогоды московской же улетать не обязательно. Мы будем весь июль наслаждаться Подмосковьем».

      Вечеринка задалась — музыка и танцы, устрицы, шампанское. Вместо привычной ковровой дорожки — подиум на воде прямо в бассейне. Очки, тельняшки, китель, откровенные декольте и яркие сарафаны. Подробности — в репортаже корреспондента Аллы Давыдовой.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru