Море и солнце: где отдыхает отечественный и мировой шоу-бизнес

Многие мечтают отдохнуть на одном курорте вместе со звездами. Есть отели и пляжи, где вполне можно встретить кумира и где цены такие, что размещение доступно простому смертному. Существуют секретные места, которые выбирает отечественный и мировой шоу-бизнес .

На фестивале «Жара» Григорий Лепс присутствовал с семьей. Море, солнце и действительно жара. Здесь же можно встретить Николая Баскова, который любит зной, и Валерия Меладзе, который признался в любви к подмосковной природе.



Валерий Меладзе, музыкант, заслуженный артист РФ: «В Москве еще не было такой жары, чтобы от нее нужно было спасаться. Надо к ней привыкать. От непогоды московской же улетать не обязательно. Мы будем весь июль наслаждаться Подмосковьем».



Вечеринка задалась — музыка и танцы, устрицы, шампанское. Вместо привычной ковровой дорожки — подиум на воде прямо в бассейне. Очки, тельняшки, китель, откровенные декольте и яркие сарафаны. Подробности — в репортаже корреспондента Аллы Давыдовой.