Путин поздравил Терешкову с юбилеем ее полета в космос

смотреть Рокот космодрома: Валентина Терешкова видит космос во сне

Российский лидер особо отметил, что Терешкова не только стала первой женщиной-космонавтом, но и до сих пор остается единственной женщиной, совершившей полет в одиночку.: «Вы остаетесь, по-моему, единственной женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил полет в одиночку; все остальные женщины — в составе экипажа».Терешкова же в свою очередь попросила Путина взять на контроль ситуацию с экологической обстановкой на реке Волге и рассказала о проблемах на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева.: «Он находится выше города Тутаева, производит лучшие авиационные масла. Но природы много, а мы не очень ее бережем. До Волги уже дошло, но пока в воду не попало, а внутри, в земле, сейчас делают проколы и видят, на какой глубине залегают эти зеленые масла. Это, конечно, большая угроза Волге, поэтому и поднимаем этот вопрос».Глава государства обещал ознакомиться с этим вопросом.Одиночный полет Валентины Терешковой вокруг Земли состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» и продолжался почти трое суток.