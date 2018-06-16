Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео

Притворившаяся уличным музыкантом Кристина Агилера удивила пассажиров нью-йоркского метро.

Знаменитая певица спустилась в подземку, скрыв лицо с помощью темных очков и огромной шляпы. Подыграть Кристине Агилере на банджо и принять участие в розыгрыше решил известный телеведущий Джимми Фэллон.



До поры до времени пассажиры подземки принимали знаменитостей за обычных уличных музыкантов. Впрочем, выступление все же собрало множество слушателей благодаря голосу Кристины Агилеры.



А позднее Кристина Агилера и Джимми Фэллон решили разоблачить себя, что привело публику в настоящий восторг.