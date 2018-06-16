    Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео. Нью-Йорк, знаменитости, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео

    Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео

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    • Фото: Gennifer Jordyn / youtube.com
    Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео

    Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео

    Кристина Агилера замаскировалась и спела в метро: видео
    • Фото: Gennifer Jordyn / youtube.com

      • Притворившаяся уличным музыкантом Кристина Агилера удивила пассажиров нью-йоркского метро.

      Знаменитая певица спустилась в подземку, скрыв лицо с помощью темных очков и огромной шляпы. Подыграть Кристине Агилере на банджо и принять участие в розыгрыше решил известный телеведущий Джимми Фэллон.

      До поры до времени пассажиры подземки принимали знаменитостей за обычных уличных музыкантов. Впрочем, выступление все же собрало множество слушателей благодаря голосу Кристины Агилеры.

      А позднее Кристина Агилера и Джимми Фэллон решили разоблачить себя, что привело публику в настоящий восторг.

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