    Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРазнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки

    Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки

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    • Фото: msk_today / vk.com
    Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки

    Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки

    Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки
    • Фото: msk_today / vk.com

      • Столкновение трех автомобилей на Кутузовской шоссе в Москве произошло рано утром. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили травмы.

      Камера наблюдения сняла столкновение трех легковых автомобилей, в том числе BMW и Kia. На кадрах видно, что один из водителей плавно съезжает на разделительную полосу, навстречу ему на обычной скорости едет другой автомобиль. В последнюю секунду водитель встречной машины пытается увернуться, но происходит лобовое столкновение.

      Машину виновника ДТП, по словам очевидцев, «разносит в клочья», отрываются колеса, а водителя выбрасывает на дорогу. В ту же секунду встречный автомобиль сталкивается с еще одной машиной.

      По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.

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