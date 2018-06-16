Разнесло в клочья: на Кутузовском проспекте лоб в лоб столкнулись иномарки

Столкновение трех автомобилей на Кутузовской шоссе в Москве произошло рано утром. По предварительным данным, один человек погиб, четверо получили травмы.

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Москва

Камера наблюдения сняла столкновение трех легковых автомобилей, в том числе BMW и Kia. На кадрах видно, что один из водителей плавно съезжает на разделительную полосу, навстречу ему на обычной скорости едет другой автомобиль. В последнюю секунду водитель встречной машины пытается увернуться, но происходит лобовое столкновение.



Машину виновника ДТП, по словам очевидцев, «разносит в клочья», отрываются колеса, а водителя выбрасывает на дорогу. В ту же секунду встречный автомобиль сталкивается с еще одной машиной.



По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.