На Урале четыре человека погибли при столкновении двух квадроциклов

Два квадроцикла столкнулись по дороге в поселок Верхняя Сысерть в Свердловской области. Есть погибшие и пострадавшая.
Очевидцы сообщают, что квадроциклы столкнулись лоб в лоб на узкой проселочной дороге. Погибли два молодых человека и две девушки, еще одна молодая женщина госпитализирована. Фото с места трагедии опубликованы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что ни у водителей, ни у пассажиров не было шлемов.
В МВД России по Свердловской области сообщили «Интерфаксу», что сейчас на место столкновения квадроциклов работают полицейские, которые установят обстоятельства инцидента.
В МВД России по Свердловской области сообщили «Интерфаксу», что сейчас на место столкновения квадроциклов работают полицейские, которые установят обстоятельства инцидента.
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