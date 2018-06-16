    Россия в апреле почти вдвое сократила вложения в американские гособлигации

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    Россия в апреле почти вдвое сократила вложения в американские гособлигации

    Россия в апреле почти вдвое сократила вложения в американские гособлигации

    Министерство финансов США опубликовало данные, согласно которым Россия в апреле сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 48,7 млрд долларов.

    Как сообщается на сайте министерства финансов США, http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
    В апреле Россия сократила вложения в казначейские бумаги США на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда. В марте эта сумма составляла 96,1 млрд.

    Сейчас Россия находится на 22 месте среди иностранных государств по инвестициям в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в ценные бумаги США 1,182 трлн долларов. На втором месте идет Япония — 1,031 трлн. Третью строчку занимает Ирландия — 300,4 млрд долларов.

    Торговля гособлигациями позволяет правительству США нести государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские гособлигации считаются самыми надежными казначейскими бумагами на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными, напоминает ТАСС.


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